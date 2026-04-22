Arriva la Nuova Smart | ecco come sarà

Oggi a Pechino si è tenuto l'evento globale dedicato al marchio di veicoli elettrici, durante il quale è stata presentata la nuova generazione di smart. La casa automobilistica ha annunciato un rinnovamento del proprio modello, sottolineando l'evoluzione del brand in ambito di veicoli elettrici. L'evento ha attirato l'attenzione di addetti ai lavori e media internazionali, mentre si sono diffuse le prime immagini del nuovo modello.

Smart, brand contemporaneo premium di veicoli elettrici, ha segnato un nuovo capitolo della propria evoluzione in occasione dello smart Global Brand Event tenutosi oggi a Pechino. Sotto il motto “Change of Perspectives”, l'evento ha visto protagonisti il debutto globale dell'attesissima smart Concept #2 e la prima mondiale della smart #6 EHD, mostrando come smart stia accelerando attivamente i propri piani di espansione. Attraverso un'esposizione e una presentazione fortemente orientate al design, il management internazionale del brand ha evidenziato la crescita strategica del portafoglio prodotti, che nel corso dell'anno passerà da tre a cinque modelli a livello globale.🔗 Leggi su Iltempo.it

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