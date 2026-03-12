Il video virale del cane che fa il massaggio cardiaco al poliziotto è vero ma… è falso come viene presentato

Un video che mostra un cane addestrato dalla polizia mentre sembra praticare un massaggio cardiaco su un poliziotto sta circolando molto online. Tuttavia, le immagini non rappresentano una reale manovra di rianimazione, ma sono state ritoccate o interpretate in modo ingannevole. La diffusione di questo filmato ha suscitato molte reazioni, anche se la scena non corrisponde a una situazione di emergenza autentica.