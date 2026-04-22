Arriva Barbie | Dreamscape la prima young adult novel che piacerà a tutte le generazioni

È stato annunciato il rilascio di «Barbie: Dreamscape», il primo romanzo Young Adult dedicato alla famosa bambola. Il libro si rivolge a un pubblico di giovani adulti e si propone di offrire una nuova interpretazione del personaggio, allontanandosi dagli stereotipi tradizionali. La pubblicazione è prevista in diverse librerie e piattaforme digitali nelle prossime settimane. La narrazione promette di esplorare aspetti inediti della protagonista, mantenendo un tono coinvolgente e accessibile.

Un libro scritto nientemeno dall'autrice Alex Aster, numero uno nella classifica dei best seller del New York Times, famosa per la saga fantasy Lightlark, che ha trasformato il dark fantasy in un fenomeno globale. L'uscita è prevista per il prossimo 28 luglio 2026, ma siamo riusciti a farci dare un po' di anticipazioni in esclusiva. «Molti si chiedono come sia nata l'idea di accoppiare «la regina indiscussa del dark fantasy e delle trame adrenaliniche al mondo rosa di Barbie», ci ha raccontato Ryan Ferguson, Global Head of Publishing di Mattel, «Alex è stata in grado di comprendere profondamente l’essenza di Barbie,...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Arriva «Barbie: Dreamscape», la prima young adult novel che piacerà a tutte le generazioni Notizie correlate Da Primi Sguardi a Young Adult. Il teatro per le nuove generazioniTorna Trame, il Festival internazionale di teatro per le nuove generazioni, ideato e curato da Teatro Telaio. Barbie Ferreira, alla prima del film arriva con le scarpe sporche… di sanguePer la première della sua ultima fatica cinematografica l'attrice esibisce una mise capace di evocare la cruenta trama del film: un abito nero midi...