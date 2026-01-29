Ciclone Harry via libera ai ristori regionali per le imprese colpite

La Regione Siciliana ha dato il via ai primi ristori per le imprese colpite dal ciclone Harry. Dopo l’approvazione del pacchetto di aiuti, le aziende danneggiate possono iniziare a ricevere i sostegni finanziari promessi. La decisione arriva in tempi rapidi, e ora si attende solo che i fondi vengano distribuiti alle aziende che hanno subito danni.

Approvato il primo pacchetto di aiuti economici. La Regione Siciliana dà il via ai primi sostegni finanziari destinati alle aziende danneggiate dal ciclone Harry. Nel corso dell'ultima seduta di giunta, il governo guidato da Renato Schifani ha approvato il bando che prevede contributi a fondo perduto a partire da 5 mila euro per consentire la ripresa delle attività economiche bloccate dall'emergenza meteo. Questa misura rappresenta la fase uno di un piano di interventi più ampio, che sarà rafforzato nelle prossime settimane con un secondo programma di aiuti strutturati.

