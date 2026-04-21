Un giovane calciatore ha avuto un arresto cardiaco durante una sessione di allenamento a Montelupo Fiorentino. I compagni di squadra, presenti sul campo, sono intervenuti immediatamente, riuscendo a mettere in salvo il ragazzo. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno trasportato il calciatore in ospedale. La partita si è interrotta e si è atteso l’arrivo delle forze dell’ordine per gli accertamenti.

Montelupo Fiorentino (Firenze), 21 aprile 2026 – Momenti di allegria e divertimento che in un attimo si sono trasformati in terrore. Un calciatore 18enne dell 'Usc Montelupo ha avuto un malore oggi sul campo di allenamento ed è stato subito soccorso dai compagni e dai tecnici che gli hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Il cuore del giovane atleta ha ripreso a battere ed è stato in seguito ricoverato all'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove è tuttora in osservazione. E’ successo nel pomeriggio di ieri sul campo sintetico dello stadio Landini di Montelupo. "Lo hanno salvato”. "Se è ancora vivo è grazie al coraggio e all'intervento dei suoi compagni di squadra", racconta Riccardo Lenzi, direttore sportivo dell'Usc Montelupo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane calciatore va in arresto cardiaco mentre si allena, salvato dai compagni di squadra

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