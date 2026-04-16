Frecce sulla parete | il Campionato Italiano Speed arrampicata domenica a Milano live su Climbing TV

Domenica a Milano si svolge il Campionato Italiano Speed di arrampicata. Le qualifiche sono in programma alle 16:30, mentre le finali inizieranno alle 18:30. L’evento si terrà presso il centro Rockspot e sarà trasmesso in diretta su Climbing TV, il canale dedicato di Sportface TV. La competizione vedrà atleti impegnati in velocità sulla parete, con le frecce dipinte come segnaletica.

Il 19 aprile al Rockspot di Milano qualifiche alle 16:30 e finali alle 18:30 in diretta su Climbing TV, canale dedicato di Sportface TV. Le finali disponibili in contemporanea anche su Amazon Prime Video Adrenalina pura, potenza esplosiva e strategie al millesimo di secondo. Domenica 19 aprile, la Rockspot di Milano ospita il Campionato Italiano Assoluto Speed di arrampicata sportiva, 1ª tappa del circuito nazionale. Una sfida verticale mozzafiato tra i velocisti più forti d’Italia, trasmessa in diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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