Arrampicata Speed Ponzinibio d’argento agli italiani assoluti A Milano si conferma fra i migliori

Nel fine settimana si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di arrampicata Speed presso la Rockspot di Milano. Il portacolori dell’Equilibrium Modena si è piazzato secondo nella competizione, confermando la sua posizione tra i migliori atleti italiani e internazionali della specialità. Il podio ha visto anche altri atleti qualificarsi tra i primi, mantenendo alta la qualità della competizione. La gara ha attirato numerosi appassionati e partecipanti provenienti da diverse regioni.

Un podio che conferma Francesco Ponzinibio tra i migliori interpreti italiani e internazionali dell’arrampicata Speed, quello arrivato nel weekend per il portacolori dell’Equilibrium Modena, secondo ai Campionati Italiani Assoluti della specialità svoltisi alla Rockspot di Milano. Le qualifiche maschili hanno dato sfoggio di tempi di buonissimo livello, a partire proprio dal 5,03" di Francesco Ponzinibio (Equilibrium), seguito dal 5,15" di Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito) e di Luca Robbiati (Stone Age SSD), nonché dal 5,18" di Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz). Gli atleti di punta della nazionale azzurra sono stati...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arrampicata Speed. Ponzinibio d’argento agli italiani assoluti . A Milano si conferma fra i migliori Notizie correlate Frecce sulla parete: il Campionato Italiano Speed arrampicata domenica a Milano, live su Climbing TVIl 19 aprile al Rockspot di Milano qualifiche alle 16:30 e finali alle 18:30 in diretta su Climbing TV, canale dedicato di Sportface TV. Record e titoli italiani: Lamberti e Angiolini protagonisti agli AssolutiGrande spettacolo nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione, con due protagonisti assoluti che si raccontano ai... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arrampicata Speed. Ponzinibio d’argento agli italiani assoluti . A Milano si conferma fra i migliori; Fiorio e Zurloni Campioni Italiani Speed 2026; Arrampicata, Matteo Zurloni e Agnese Fiorio campioni italiani Speed 2026; Campionato Italiano Speed 2026, Campionato Italiano Arrampicata Speed 2026, OutThere Collective. Arrampicata Speed. Ponzinibio d’argento agli italiani assoluti . A Milano si conferma fra i miglioriUn podio che conferma Francesco Ponzinibio tra i migliori interpreti italiani e internazionali dell’arrampicata Speed, quello arrivato nel weekend per il portacolori dell’Equilibrium Modena, secondo ... sport.quotidiano.net Arrampicata sportiva. Argento mondiale per PonzinibioUna spedizione impegnativa e costruttiva quella del team italiano ai Mondiali Giovanili di Helsinki, che ha regalato un urlo anche ai colori modenesi, una scuola di arrampicata Speed che dopo Ludovico ... ilrestodelcarlino.it Oggi a Milano va in scena il Campionato Italiano Arrampicata Speed 2026: https://tinyurl.com/34c7j7pb - facebook.com facebook