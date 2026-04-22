Un nuovo documento pubblicato da una società di software, nota per i suoi sistemi di sorveglianza e analisi dei dati, invita la Silicon Valley a sostenere un maggior armamento degli Stati Uniti, definendolo un dovere morale. Il manifesto critica il pluralismo e l’inclusività, promuovendo un approccio più autoritario e militare. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esperti del settore e le autorità di regolamentazione.

Palantir, la discussa azienda che sviluppa software, sistemi di sorveglianza e modelli di intelligenza artificiale utilizzati dal Pentagono, dall’Ice, dall’Fbi e dalla Cia, ha pubblicato su X un manifesto politico assai inquietante in cui si ridefinisce il rapporto tra tecnologia, potere?e società esortando le aziende della Silicon Valley ad agire come una vera e propria struttura organizzata, in grado di assumere vocazione patriottica e nazionale. Il manifesto in ventidue punti è la sintesi di quanto già scritto dal co-fondatore della società, Alexander C. Karp, con la collaborazione di Nicholas W. Zamiska, responsabile degli affari societari, nel libro La Repubblica Tecnologica: come l’alleanza con la Silicon Valley plasmerà il futuro dell’Occidente.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Armare gli Usa è un dovere morale”: Palantir pubblica un manifesto politico distopico che chiama a raccolta la Silicon Valley e critica pluralismo e inclusività

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