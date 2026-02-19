La Silicon Valley guarda Wishew | il social che riporta l’umano al centro
Giacomo Vose, Antonino Risicato e Vincenzo De Caro hanno lanciato Wishew nel 2022, un social che mira a recuperare il rapporto umano nel mondo digitale. La loro iniziativa nasce dalla constatazione che la crescita dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie avanza troppo in fretta rispetto alla necessità di mantenere legami autentici tra le persone. In Silicon Valley, il progetto ha attirato l’attenzione per il suo approccio che mette al centro la qualità dei rapporti umani, cercando di contrastare il senso di isolamento digitale.
Fondato nel 2022 da Giacomo Vose, Antonino Risicato e Vincenzo De Caro – tre imprenditori italiani con background in fintech, brand strategy e product innovation – da subito Wishew ha intercettato una frattura che oggi è diventata centrale nel dibattito della Silicon Valley: la discrepanza tra accelerazione tecnologica, in particolare AI, e l’importanza dell’attenzione e del contatto umano tra persone. Per questa ragione il social network è entrato nei radar di alcuni osservatori della Silicon Valley, sempre più sensibili a modelli capaci di ripensare il rapporto tra tecnologia e relazione umana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
