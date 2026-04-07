Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è stata confermata la fine della relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo. È stato quest’ultimo a rompere il silenzio, chiarendo che la decisione di interrompere la storia è arrivata da parte sua. La notizia circolava da tempo, ma solo recentemente è stata ufficializzata. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi della separazione.

E' finita la storia tra Armando Izzo e Raffaella Fico. Dopo vari rumors è lui a fare chiarezza, dato che questa decisione è stata presa dal calciatore Da giorni circola un’indiscrezione secondo cuila storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo sarebbe giunta al capolinea.La storia è iniziata circa un anno fa e in tv la showgirl era andata a raccontare quanto fosse felice e incredula di questo bel momento che stava vivendo. Poco dopo lei è rimasta incinta ed era pronta a vivere questa nuova esperienza con affianco un uomo che l’amava davvero, sebbene poi abbia perso il bambino. Invece adesso sembra che qualcosa tra di loro si sia rotto e a fare chiarezza è il calciatore stesso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Raffaella Fico e Armando Izzo: è finita. Lui rompe il silenzio

Raffaella Fico è tornata single? Con Armando Izzo è già finita? Scoppia il gossip, ma lui fa una scelta drasticaVoci, sospetti e mezze smentite: intorno alla relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo, nelle ultime settimane, si è addensata più di una nuvola.

È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: "Lui ha fatto pace con la ex moglie". Cosa sta succedendoIl calciatore del Monza avrebbe chiuso la storia con la showgirl per poi riavvicinarsi alla ex moglie: i dettagli raccontati da Gabriele Parpiglia...

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Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati: prima la tragedia del figlio scomparso, ora il ritorno dalla moglieNon è un momento facile per Raffaella Fico: prima la tragica e improvvisa scomparsa del figlio, oggi la fine della storia con Armando Izzo. donnapop.it

Sarebbe già rottura tra Raffaella Fico e Armando Izzo: il calciatore dell’Avellino l’avrebbe lasciata prima di Pasqua e lei avrebbe già lasciato casa. Si era vociferato di un voler ritornare, da parte di Izzo, con l'ex moglie Titta Angellotti, ma è arrivata ben presto la - facebook.com facebook