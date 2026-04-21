Armando Izzo ha deciso di parlare pubblicamente riguardo alle accuse e alle descrizioni fatte su di lui, in particolare quelle che lo hanno definito come un gigolò. Ha affrontato anche la questione relativa a Raffaella Fico e alla sua ex, senza fare marce indietro sulle sue posizioni. Nella stessa dichiarazione, ha chiarito alcuni dettagli riguardanti le rose, senza fornire ulteriori spiegazioni o approfondimenti.

Armando Izzo ha rotto il silenzio su Raffaella Fico e sulla sua ex: non è tornato sui suoi passi. E anche sulle rose ha messo i puntini sulle i Qualche settimana fa la scelta che ha spiazzato tutti, quella dilasciare Raffaella Ficodopo un bambino atteso e poi perso ed una promessa di matrimonio. In questi giorni è stato detto di tutto:che Armando Izzo era tornato dall’ex – dato che lei ha postato un mazzo di rose rosse– o che fosse con una donna bionda a cena – anche lei ha poi postato la foto dei fiori-, a tutto ciòIzzomette un punto spiegando che la situazione è molto più semplice di come viene raccontata. “Un giorno con una bionda. Un altro con una bruna.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Raffaella Fico, Armando Izzo rompe il silenzio: “Mi avete descritto come un gigolò”

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