Arma laser su portaerei | gli Usa testano Locust

Gli Stati Uniti hanno condotto un test di un’arma laser su una portaerei, operando in uno dei contesti più difficili dal punto di vista logistico e strategico. Il test si è svolto sul ponte della nave, una delle zone più impegnative da gestire durante le operazioni militari. Il dispositivo, chiamato Locust, è stato puntato in questa occasione per verificare le sue capacità in condizioni di alta difficoltà.

Gli Stati Uniti hanno testato un’arma laser sul ponte di una portaerei, in uno degli ambienti operativi più complessi al mondo. La Marina Usa ha condotto una prova a fuoco del sistema LOCUST a bordo della USS George H.W. Bush, segnando un passo concreto verso l’impiego di armi a energia diretta in mare aperto. Il test del sistema LOCUST. Secondo quanto riportato da Defence Blog, il test si è svolto nei mesi scorsi nell’Atlantico e ha coinvolto il sistema laser sviluppato da AeroVironment. Durante la prova, resa nota soltanto oggi, LOCUST ha dimostrato di poter individuare, tracciare e neutralizzare più droni in sequenza, completando l’intera catena operativa senza ricorrere a munizionamento tradizionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arma laser su portaerei: gli Usa testano Locust Notizie correlate Medio Oriente: Usa invia la portaerei Gerald Ford, cresce la pressione su Iran e rafforzati gli alleati.Tensione in Medio Oriente: Verso un Nuovo Equilibrio di Forze con l’Arrivo della Seconda Portaerei Usa La presenza militare americana nel Golfo... Leggi anche: Bagni intasati su portaerei Usa: ferma in Grecia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: AeroVironment dimostra sistema d’arma laser su portaerei; La portaerei Bush abbatte i droni con una nuova arma laser: così Locust supera i missili Usa; La portaerei Bush abbatte i droni con una nuova arma laser: così Locust supera i missili USA. La portaerei Bush abbatte i droni con una nuova arma laser: così Locust supera i missili USALa Marina degli Stati Uniti ha compiuto un significativo passo avanti nell’integrazione delle armi a energia diretta sulle grandi unità ... msn.com Tryzub, la nuova arma laser ucraina per abbattere i droni russiDi fronte ai costanti attacchi russi mediante l’impiego di droni l’Ucraina ha sviluppato un sofisticato sistema d’arma a raggi laser per abbattere tali sistemi d’arma a lunga distanza Il colonnello ... ilgiornale.it La nuova arma imbattibile del Regno Unito: colpi laser a soli 12 euro x.com Prove a fuoco reale nel Pacifico: il nuovo sistema d'arma a energia diretta dimostra di poter neutralizzare sciami di droni in totale autonomia facebook