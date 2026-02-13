Medio Oriente | Usa invia la portaerei Gerald Ford cresce la pressione su Iran e rafforzati gli alleati

La portaerei americana Gerald Ford è arrivata nel Golfo Persico, portando una presenza militare più forte e aumentando la pressione su Teheran, che continua a rivendicare il suo diritto a sviluppare un programma nucleare civile. La mossa degli Stati Uniti ha sorpreso gli alleati della regione, che temono un’escalation delle tensioni mentre i rapporti tra Iran e Occidente restano fragili. La presenza della portaerei distingue questa operazione da quelle precedenti, sottolineando l’intenzione di Washington di mostrare forza e determinazione.

Tensione in Medio Oriente: Verso un Nuovo Equilibrio di Forze con l'Arrivo della Seconda Portaerei Usa. La presenza militare americana nel Golfo Persico si rafforza con l'invio della portaerei USS Gerald Ford, la più grande nave da guerra al mondo, in un contesto di crescente preoccupazione per il programma nucleare iraniano e le dinamiche regionali. La decisione dell'amministrazione Trump, giunta dopo recenti colloqui informali con Teheran senza risultati significativi, mira a esercitare una maggiore pressione sull'Iran e a sostenere gli alleati regionali, in particolare Israele. L'arrivo della Gerald Ford, previsto nelle prossime settimane, si aggiunge a quella della USS Abraham Lincoln e di tre cacciatorpediniere già dispiegati nell'area.