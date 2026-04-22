Dal 19 giugno al 25 luglio, l’area del Lazzaretto di Bergamo ospiterà la rassegna estiva promossa dal Comune. Tra gli artisti coinvolti ci sono Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e i Negrita, che si alterneranno sul palco durante l’evento. La manifestazione prevede una serie di spettacoli musicali e incontri aperti al pubblico, con l’obiettivo di animare la zona durante la stagione estiva.

LA RASSEGNA. La rassegna estiva del Comune di Bergamo che animerà l’area del Lazzaretto dal 19 giugno al 25 luglio. In programma 17 serate con artisti della scena italiana e internazionale. L’edizione 2026 Lazzaretto Estate segna un cambio di passo per la storica rassegna bergamasca. Il bando promosso dal Comune punta su qualità dei servizi, sostenibilità ambientale e inclusione, trasformando il Lazzaretto in uno spazio culturale sempre più moderno. Soddisfazione anche da parte di Shining Production, che guiderà il progetto: «Non è solo la vittoria di un bando, ma il riconoscimento di un percorso», spiega il direttore generale Fulvio De Rosa. Importanti gli interventi sull’area: palco ampliato e tecnologie audio-video potenziate, camerini rinnovati per gli artisti, esperienza più immersiva per il pubblico.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate

Notizie correlate

Davide Van De Sfroos torna live al Lake Sound ParkC’è un legame speciale che unisce Davide Van De Sfroos al Lake Sound Park, una connessione che affonda le sue radici fin dalla prima edizione del...

Tutto esaurito per Davide. Van De SfroosArriverà in Brianza accompagnato da una piccola orchestra, per due concerti in cui rileggerà le sue canzoni storiche e più amate dal pubblico con una...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate; Lazzaretto Bergamo, estate con Arisa, Brignano, Elio, Bertè e tante novità: ecco il programma; Lazzaretto Estate 2026 Bergamo: line up, artisti e biglietti; Lazzaretto Estate, Bergamo rilancia con musica e spettacoli.

Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto EstateLa rassegna estiva del Comune di Bergamo che animerà l’area del Lazzaretto dal 19 giugno al 25 luglio. In programma 17 serate con artisti della scena italiana e internazionale. ecodibergamo.it

Van De Sfroos, Bertè e Masini: tanta musica al Teatro CrebergVan De Sfroos, Bertè e Masini: tanta musica al Teatro Creberg Giovedì 21 aprile arriva al Teatro Creberg Davide Van De Sfroos con il suo «Maader Folk» (ore 21): un viaggio in 15 tracce che lo ... ecodibergamo.it

DAVIDE VAN DE SFROOS FOLKEDELIC TOUR 2026 // Bormio 04.04.2026 - facebook.com facebook