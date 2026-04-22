Ariano Irpino | il ritorno alla temperanza per salvare la società
Domani pomeriggio, alle ore 17.00, la Biblioteca della Fondazione Biogem situata in Via Camporeale ad Ariano Irpino ospiterà la presentazione di Temperanza, l’ultima opera pubblicata da il Mulino del professor Gennaro Carillo. L’incontro vedrà la partecipazione diretta dell’autore, affiancato da Ortensio Zecchino, che presiede la Biogem, dallo storico del diritto Aldo Schiavone e da Michele Farisco, rappresentante della medesima fondazione. Il valore della misura in un’epoca di polarizzazione. Il volume proposto dal docente si muove su un crinale delicato, intrecciando i sentieri della letteratura con quelli della politica e della filosofia....🔗 Leggi su Ameve.eu
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