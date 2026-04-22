Dal 24 al 26 aprile, il promontorio dell’Argentario ospiterà una grande regata internazionale chiamata La Lunga Bolina Trofeo Banca Patrimoni Sella, che vedrà la partecipazione di 90 equipaggi. La competizione si svolgerà tra diverse prove di vela e includerà anche un messaggio dedicato alle tematiche femminili. La manifestazione si svolge nel contesto del calendario di eventi velici dedicati alla passione per il mare.

Dal 24 al 26 aprile, il promontorio dell’Argentario diventerà il cuore pulsante della vela internazionale con la manifestazione La Lunga Bolina Trofeo Banca Patrimoni Sella. L’evento, frutto della sinergia tra il Circolo Canottieri Aniene e lo Yacht Club Santo Stefano sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, vedrà impegnati oltre 90 equipaggi in una programmazione che spazia dalle regate offshore alle competizioni di wingfoil, passando per le sfide costiere. La varietà delle discipline proposte trasforma questo fine settimana in un vero ecosistema nautico. Mentre le imbarcazioni d’altura si preparano per le sfide in mare aperto, la flotta Este 24 sarà protagonista su due fronti distinti: la Lunga Bolina Coastal Race, caratterizzata da un profilo puramente agonistico, e il Palio Velico dell’Argentario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Argentario: 90 equipaggi in gara tra regate e un messaggio rosa

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