Una calciatrice dell’Arsenal ha ricevuto una carta speciale nel gioco, con valori elevati in velocità e tiro. La sua versione Momenti mette in evidenza le prestazioni che ha mostrato in Women’s Super League, risultando veloce, efficace e precisa sotto porta. Questa carta rappresenta le sue caratteristiche principali e la sua capacità di incidere nelle partite.

La giocatrice dell’Arsenal è una garanzia di rendimento. Questa versione Momenti celebra le sue prestazioni devastanti in Women’s Super League, regalandoci una carta completa, agile e incredibilmente cinica sotto porta. Analisi della Carta: Il Ciclone Australiano. OVR: 90 (ES AS).. Velocità (91) & Dribbling (89): Foord ha quel tipo di movimento “elettrico” palla al piede che mette in crisi anche i difensori più fisici come Konaté Showdown.. Tiro (90): È questo il dato che la eleva sopra le altre ali. Un valore di 90 nel tiro per un esterno significa che ogni volta che rientra sul destro, il gol è quasi assicurato.. Passaggio (87): Ottimo per chi ama giocare con il cross basso o servire l’assist dopo aver saltato l’uomo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Caitlin Foord Momenti 90: velocità 91 e tiro 90 per una sola rosa!

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