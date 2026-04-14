Sergi Roberto ha raggiunto un punteggio di 90 in due caratteristiche nella Serie A, diventando un elemento chiave nella squadra. La sua scheda nella SBC evidenzia le qualità di difesa e passaggio, entrambe valutate al massimo livello. L’atleta si distingue per la capacità di adattarsi a diversi ruoli, grazie a una versatilità che lo rende un protagonista in campo. La sua presenza si fa notare anche nelle strategie di gioco più articolate.

Sergi Roberto è il giocatore che ogni allenatore vorrebbe: può difendere, impostare e inserirsi con la stessa efficacia. In questa versione Momenti, riceve boost significativi che lo proiettano direttamente nel meta dei centrocampisti “totali”, ideali per chi cerca una regia sicura davanti alla difesa. Analisi della Carta: L’Equilibratore. OVR: 90 (CDC CC).. Difesa (90) & Passaggio (90): I due pilastri della carta. Sergi Roberto recupera una quantità industriale di palloni e li smista con una precisione chirurgica. È il partner ideale per giocatori più offensivi come Hristo Stoichkov.. Dribbling (89) & Velocità (88): Valori eccellenti per un mediano, che gli permettono di resistere al pressing avversario e di coprire ampie zone di campo con rapidità.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Sergi Roberto Momenti 90: il muro spagnolo della Serie A! Guida alla SBC tra Difesa 90 e Passaggio 90

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