Area di tracimazione lavori finiti | Così via Cimatti sarà più sicura

Sono terminati i lavori di costruzione dell’area di tracimazione tra via Cimatti, il Lamone e via San Martino. La conclusione dei lavori, arrivata a fine 2025, rende quella zona più sicura e più protetta da eventuali allagamenti. Ora l’area è pronta e messa in sicurezza.

Sono terminati a fine 2025 i lavori strutturali di realizzazione dell' area di tracimazione controllata compresa tra via Cimatti, il Lamone e via San Martino. Effettuate anche le ultime cesellature in fatto di pendenze dei terreni, "rimangono da posizionare solamente le pompe fisse che dovranno svuotare l'area dall'acqua che eventualmente vi si accumulerà – spiega il vicesindaco Andrea Fabbri –. Per il resto, l'area già da ora può svolgere il compito per cui è stata progettata, e cioè accumulare le acque del Marzeno in caso di piene che lo portino a esondare, evitando che quei volumi invadano la porzione del Borgo già allagata tre volte".

