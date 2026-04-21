VIDEO | Scapecchi | In vendita altri 550 biglietti di curva per Arezzo-Torres

La commissione per l’ordine e la sicurezza pubblica ha approvato la vendita di altri 550 biglietti di curva sud per la partita tra Arezzo e Torres in programma domenica. Questa decisione segue la stessa procedura adottata in occasione dei match contro Ravenna e Ascoli, disputati a marzo. Pertanto, i supporter potranno acquistare i biglietti aggiuntivi per assistere all’incontro.