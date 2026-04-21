VIDEO | Scapecchi | In vendita altri 550 biglietti di curva per Arezzo-Torres
La commissione per l’ordine e la sicurezza pubblica ha approvato la vendita di altri 550 biglietti di curva sud per la partita tra Arezzo e Torres in programma domenica. Questa decisione segue la stessa procedura adottata in occasione dei match contro Ravenna e Ascoli, disputati a marzo. Pertanto, i supporter potranno acquistare i biglietti aggiuntivi per assistere all’incontro.
La commissione per l’ordine e la scurezza pubblica ha dato l’ok alla vendita di ulteriori 550 biglietti di curva sud per la Partita di domenica Arezzo-Torres, esattamente come successo per le gare contro Ravenna e Ascoli disputate a marzo. I tagliandi potranno essere acquistati in data e orario.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Arezzo-Ascoli, ordinanza del sindaco. In vendita nelle prossime ore altri 550 biglietti di curva sudIl sindaco Alessandro Ghinelli ha disposto l’aumento della capienza dello stadio Città di Arezzo in occasione della partita Arezzo-Ascoli, in...
Leggi anche: Ordinanza del sindaco, aumentata la capienza della sud. Altri 550 biglietti in vendita