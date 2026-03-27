Il sindaco di Arezzo ha firmato un'ordinanza che permette di aumentare temporaneamente la capienza dello stadio Città di Arezzo per la partita contro l’Ascoli, prevista per lunedì 30 marzo. Nelle prossime ore saranno messi in vendita altri 550 biglietti per la curva sud. L’incremento si aggiunge ai biglietti già disponibili per il pubblico.

Il sindaco Alessandro Ghinelli ha disposto l’aumento della capienza dello stadio Città di Arezzo in occasione della partita Arezzo-Ascoli, in programma lunedì 30 marzo. L’ordinanza autorizza l’incremento di 550 posti nel settore curva sud locali, portando la capienza del settore a 4.000 spettatori. Il provvedimento è stato adottato per rispondere all’elevata richiesta di partecipazione e per garantire condizioni di ordine e sicurezza pubblica. L’aumento di capienza è subordinato all’adozione di specifiche misure organizzative integrative, tra cui il potenziamento del servizio di stewarding, il presidio delle vie di fuga e il contingentamento degli ingressi con apertura anticipata dei cancelli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Arezzo-Ascoli, ordinanza del sindaco. In vendita nelle prossime ore altri 550 biglietti di curva sud

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