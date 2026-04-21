Caserta celebra Giulio Douhet | all’Archivio di Stato una conferenza sul padre della strategia aerea moderna
A Caserta si tiene una conferenza presso l’Archivio di Stato dedicata a Giulio Douhet, considerato uno dei pionieri della strategia aerea moderna. L’evento, che si svolge nel pomeriggio, si concentra sulla figura di Douhet e sul suo ruolo nel pensiero militare del secolo scorso. Partecipano storici e studiosi che approfondiscono aspetti della sua influenza e delle sue teorie sulla guerra aerea.
Un pomeriggio di approfondimento storico e strategico dedicato a una delle figure più influenti del pensiero militare del Novecento. Giovedì 23 aprile, alle ore 16.00, l’Archivio di Stato di Caserta ospiterà la conferenza dal titolo “Giulio Douhet. Da Caserta al mondo”, un evento che intende.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Caserta ospita la finale regionale di poesia performativa: giovani talenti sul palco dell’Archivio di StatoVenerdì 10 aprile, otto concorrenti si sfidano per diventare Campione della Campania e accedere alle Nazionali LIPS 2026 Un palcoscenico “reale” per...
Il convegno "Prevenzione e assicurazione, due facce della stessa protezione" all’Archivio di Stato di CasertaPrevenzione e assicurazione come strumenti complementari per tutelare la salute delle persone e la sostenibilità del sistema sanitario.
Contenuti e approfondimenti
Caserta, Giulio Douhet: all’Archivio di Stato incontro sul padre della strategia aereaCaserta - Un viaggio nella figura di uno dei più influenti teorici militari del Novecento, capace di anticipare scenari e dinamiche che ancora oggi orientano ... pupia.tv
Chiedi chi era Giulio DouhetIn questo mese si festeggia il centenario della fondazione dell’arma aeronautica. A Firenze c’è la Scuola Militare Aeronautica ‘Giulio Douhet’, in via dell’Aeronautica 14 nel prestigioso edificio ... lanazione.it