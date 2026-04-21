Caserta celebra Giulio Douhet | all’Archivio di Stato una conferenza sul padre della strategia aerea moderna

A Caserta si tiene una conferenza presso l’Archivio di Stato dedicata a Giulio Douhet, considerato uno dei pionieri della strategia aerea moderna. L’evento, che si svolge nel pomeriggio, si concentra sulla figura di Douhet e sul suo ruolo nel pensiero militare del secolo scorso. Partecipano storici e studiosi che approfondiscono aspetti della sua influenza e delle sue teorie sulla guerra aerea.