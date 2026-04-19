Alessandro Venturelli ‘Sono sfinita rivoglio mio figlio’ | la mamma crolla in tv dopo il coma e l’archiviazione

Una donna si è sfogata in diretta televisiva, dichiarando di essere esausta e di desiderare il ritorno di suo figlio, che è stato dichiarato scomparso. Dopo un periodo di cinque anni di indagini e ricerche, le autorità hanno archiviato il caso, chiudendo ufficialmente le verifiche sulla scomparsa del ragazzo. La famiglia ha trascorso questo lungo periodo tra speranze, mobilitazioni e attese.

Alessandro Venturelli scomparso: nuova archiviazione dopo 5 anni di ricerche. Cinque anni di attesa, speranze e mobilitazioni. E ora un’altra archiviazione. Il caso di Alessandro Venturelli, scomparso a Sassuolo il 5 dicembre 2020, viene nuovamente chiuso dal Gip del Tribunale di Modena con la stessa motivazione: allontanamento volontario. È il terzo provvedimento di questo tipo. Una decisione che non spegne però la battaglia della famiglia, che continua a chiedere verità e soprattutto nuove ricerche. In questi anni la mobilitazione non si è mai fermata, guidata dalla madre Roberta Carassai, diventata simbolo di una lotta che va oltre il singolo caso.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Alessandro Venturelli, ‘Sono sfinita, rivoglio mio figlio’: la mamma crolla in tv dopo il coma e l’archiviazione Notizie correlate La mamma di Alessandro Venturelli dopo archiviazione: “Sono arrabbiatissima e delusa, gli scomparsi si cercano”Modena, 18 aprile 2026 – La scomparsa di Alessandro Venturelli deve essere inquadrata come allontanamento volontario. Leggi anche: Scomparsa di Alessandro Venturelli, nuova archiviazione: "Un cortocircuito" Contenuti di approfondimento Alessandro Venturelli, il dolore della mamma in lacrime a Verissimo: Alle, mandami un segnale. Il governo ci dia una manoRoberta Carassai e il marito Roberto, ospiti di Silvia Toffanin, hanno lanciato un appello al figlio sparito nel dicembre 2020 da Sassuolo, ma anche alle istituzioni: Il problema scomparsi esiste, è ... ilrestodelcarlino.it Alessandro Venturelli: i genitori Roberto e Roberta| Chi è e cos’è successo: sparito nel 2020 da SassuoloAlessandro Venturelli, i genitori a Verissimo: chi è e cos'è successo al ragazzo, sparito nel dicembre del 2020 da Sassuolo ... ilsussidiario.net