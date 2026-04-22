Venerdì apre al pubblico una mostra organizzata dall’IMT dedicata agli spartiti musicali. L’esposizione celebra il centenario della prima rappresentazione della Turandot, andata in scena alla Scala di Milano il 25 aprile 1926. L’evento presenta una selezione di partiture originali e documenti storici legati alla produzione dell’opera. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da definire, offrendo ai visitatori l’opportunità di approfondire aspetti legati alla storia musicale e alla scena operistica italiana.

A cent’anni dalla prima della Turandot, avvenuta alla Scala di Milano il 25 aprile 1926 sotto la direzione di Arturo Toscanini, il Centro Studi Giacomo Puccini celebra l’artista più celebre di Lucca con la mostra "Tutto fiorirà, tutto splenderà", allestita nei locali della Biblioteca IMT di Piazza San Ponziano, che ospita la Biblioteca del Centro Studi in virtù di una convenzione stipulata nel 2024 grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La mostra, ideata da Paolo Giorgi (responsabile della Biblioteca del Centro Studi) e da lui stesso curata in collaborazione con Gabriella Biagi Ravenni (Presidente del...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apre venerdì la mostra di Imt con gli spartiti

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