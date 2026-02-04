Scuola Imt e Lucart Accordo per la gestione congiunta di un brevetto

L’Università Imt di Lucca e il Gruppo Lucart hanno siglato un accordo per gestire insieme un brevetto. La collaborazione punta a sviluppare tecnologie innovative e rafforzare le competenze nel settore. Le due parti si sono incontrate ieri per definire i dettagli e mettere in moto il progetto. Ora si aspettano risultati concreti che possano portare vantaggi sia alla ricerca che all’industria.

Un accordo di particolare rilevanza quello firmato tra Imt Alti Studi di Lucca e il Gruppo multinazionale Lucart Spa. Si tratta della stipula relativa alla gestione congiunta al 50% della proprietà intellettuale, riguardante la domanda di brevetto per la valorizzazione futura dei risultati della ricerca che mette in primo piano ricerca, innovazione ed economia circolare della carta. L'intesa si inserisce nell'attività di collaborazione tra ricerca e impresa che la scuola Imt promuove da anni sul territorio lucchese. Una sinergia a tutto tondo, inserita nei programmi dei fondi Pnrr, che vanno nella direzione di potenziare i dottorati di ricerca innovativi e al sostegno della transizione digitale ed ecologica.

