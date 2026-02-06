Scritto con il corpo apre oggi la mostra d’arte

Oggi ad Arezzo si apre la mostra intitolata «Scritto con il corpo». L’esposizione invita i visitatori a scoprire come arte e letteratura per ragazzi possano unire corpo, movimento e danza. Il percorso, parte del progetto più ampio «Quello che ci muove», si rivolge a tutti, grandi e piccoli, e promette di coinvolgere con installazioni e opere che mettono in primo piano l’espressività del corpo.

Arezzo, 6 febbraio 2026 – Si apre oggi al pubblico con una mostra, «Scritto con il corpo», il percorso plurale e complementare per esplorare corpo, movimento e danza attraverso l’arte e la letteratura per ragazzi, sviluppato nell’ambito del più vasto progetto Quello che ci muove. Ideato da Ilaria Gradassi e Marcella Manco - referenti insegnanti alla Severi dell’intero progetto - Scritto con il corpo ha inteso rafforzare i legami tra corpo e mente, movimento e vita immaginativa, tradizione e innovazione, ripartendo dall’Abc e tentando di costruire e interiorizzare alfabeti minimi fatti di significati ampi e partecipazione concreta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

