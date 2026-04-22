Il Coreper ha dato il via libera al 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, approvato con il consenso di tutti i membri dopo che l’Ungheria aveva precedentemente posto il veto. Contestualmente, l’Unione Europea ha deciso di destinare 90 miliardi di euro a Kiev per sostenere le sue esigenze finanziarie. La decisione di approvare le nuove misure e il sostegno economico sono state annunciate in una riunione dei rappresentanti permanenti presso l’UE.

Il Coreper – il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue – ha approvato il 20esimo pacchetto sanzioni alla Russia, bloccato sinora dal veto dell’Ungheria. Ora il provvedimento sarà sottoposto alla procedura scritta, in vista dell’adozione definitiva da parte del Consiglio. Nella stessa seduta il Coreper ha approvato l’ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito da 90 miliardi all’Ucraina, bloccato sinora dal veto dell’Ungheria. Ora il provvedimento sarà sottoposto alla procedura scritta, in vista dell’adozione definitiva da parte del Consiglio. La procedura scritta dovrebbe concludersi domani pomeriggio. “La presidenza cipriota si è adoperata senza sosta affinché l’Ue continui a sostenere con determinazione l’Ucraina e a esercitare pressioni sulla Russia”, nota il portavoce.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Approvati 90 miliardi a Kiev e nuove sanzioni “contro la Russia”

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