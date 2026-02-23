L’Ungheria blocca i 90 miliardi per l’Ucraina e le sanzioni contro la Russia

L’Ungheria di Viktor Orbán ha bloccato l’approvazione di un pacchetto finanziario di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina, accusando la mancanza di garanzie sulla sicurezza energetica. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra Budapest e l’Unione Europea, che chiedeva la ratifica del prestito. La misura avrebbe dovuto sostenere l’Ucraina nella difesa contro le offensive russe. La proposta rimane in sospeso in attesa di ulteriori chiarimenti.

L'Ungheria di Viktor Orbán, a sorpresa, venerdì ha bloccato l'adozione di un provvedimento legislativo indispensabile per fornire il prestito da 90 miliardi di euro di cui l'Ucraina ha urgentemente bisogno per continuare a difendersi dall'aggressione russa. L'immagine di impotenza di fronte ai ricatti di Orbán è devastante, nel momento in cui Ursula von der Leyen e Antonio Costa si preparano ad andare a Kyiv domani per il quarto anniversario dell'invasione di larga scala della Russia. L'adozione della decisione sul prestito è stata rinviata per "la riserva espressa da uno stato membro", ci ha detto un diplomatico.