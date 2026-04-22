Apple volta pagina | Tim Cook lascia la guida chi è il successore John Ternus

Da vanityfair.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quindici anni alla guida dell'azienda, il CEO ha annunciato il suo addio alla posizione operativa e assumerà il ruolo di presidente esecutivo. Il suo successore sarà il responsabile delle tecnologie, che ha già ricoperto incarichi di rilievo all’interno dell’azienda. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio di leadership.

Non è una rottura ma una transizione ordinata. Ciononostante proprio il tempismo racconta qualcosa di più e come detto negli ultimi mesi i segnali si erano d'altronde moltiplicati. Ternus sempre più esposto sul fronte prodotto - fino alla recente presentazione del MacBook Neo - e Cook progressivamente defilato, nel ruolo di gran narratore più che di protagonista di dettaglio, già a partire dagli ultimi grandi eventi di lancio. Un classico schema Apple ma con un'accelerazione che coincide con un cambio di fase dell’industria. L’uscita di scena di Cook: l’uomo della scala globale Cook chiude dunque un ciclo che pochi avrebbero immaginato così lungo e soprattutto così redditizio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

apple volta pagina tim cook lascia la guida chi 232 il successore john ternus
© Vanityfair.it - Apple volta pagina: Tim Cook lascia la guida, chi è il successore John Ternus

Notizie correlate

Apple cambia guida: Tim Cook lascia il ruolo di CEO, arriva John TernusABBONATI A DAYITALIANEWS Svolta ai vertici di Cupertino Importante cambio al vertice in casa Apple: Tim Cook lascerà il ruolo di amministratore...

Leggi anche: Tim Cook lascia dopo 15 anni la guida di Apple, il nuovo Ad sarà John Ternus: «È la persona giusta»

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Apple, svolta ai vertici: John Ternus nuovo ceo da settembre, Tim Cook presidente esecutivo; Apple, cambio al vertice: John Ternus nuovo ceo, Tim Cook diventa presidente esecutivo; Tim Cook Is Stepping Down as Apple CEO. Here’s Why the Stock Still Has Upside in 2026; Rivoluzione in Apple, John Ternus Ceo da settembre, la sfida dell'IA.

tim cook apple volta pagina timApple, lascia Tim Cook e arriva John TernusTim Cook lascia la guida di Apple e al suo posto arriva John Ternus. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo e chi sono i coinvolti nel cambiamento. finanzalive.com

tim cook apple volta pagina timApple, a shift at the top: John Ternus appointed CEO in September, Tim Cook appointed executive chairman.Apple is changing leadership after fifteen years: effective September 1st, John Ternus, internal manager and head of iPhone and Mac, will replace Tim Cook as CEO. The board and hardware management hav ... firstonline.info

Esplora notizie e video correlati all’argomento.