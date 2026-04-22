Dopo quindici anni alla guida dell'azienda, il CEO ha annunciato il suo addio alla posizione operativa e assumerà il ruolo di presidente esecutivo. Il suo successore sarà il responsabile delle tecnologie, che ha già ricoperto incarichi di rilievo all’interno dell’azienda. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio di leadership.

Non è una rottura ma una transizione ordinata. Ciononostante proprio il tempismo racconta qualcosa di più e come detto negli ultimi mesi i segnali si erano d'altronde moltiplicati. Ternus sempre più esposto sul fronte prodotto - fino alla recente presentazione del MacBook Neo - e Cook progressivamente defilato, nel ruolo di gran narratore più che di protagonista di dettaglio, già a partire dagli ultimi grandi eventi di lancio. Un classico schema Apple ma con un'accelerazione che coincide con un cambio di fase dell’industria. L’uscita di scena di Cook: l’uomo della scala globale Cook chiude dunque un ciclo che pochi avrebbero immaginato così lungo e soprattutto così redditizio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Apple volta pagina: Tim Cook lascia la guida, chi è il successore John Ternus

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