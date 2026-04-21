Apple cambia guida | Tim Cook lascia il ruolo di CEO arriva John Ternus

Apple ha annunciato un cambio alla guida: il CEO Tim Cook lascerà il suo incarico il primo settembre e sarà sostituito da John Ternus. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri. Il passaggio di consegne avverrà nel rispetto delle tempistiche stabilite dall’azienda, che ha confermato la nomina del nuovo amministratore delegato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Svolta ai vertici di Cupertino. Importante cambio al vertice in casa Apple: Tim Cook lascerà il ruolo di amministratore delegato il primo settembre, passando il testimone a John Ternus. Cook, però, non abbandonerà l’azienda, rimanendo a Cupertino con la carica di presidente esecutivo. L’annuncio è arrivato in modo inatteso, anche se da tempo circolavano indiscrezioni su un possibile piano di successione. Le dichiarazioni ufficiali. Nel comunicare la decisione, Cook ha definito la guida di Apple “il più grande privilegio della sua vita”, elogiando il successore per le sue qualità: “mente da ingegnere e spirito innovatore”, sottolineando come sia la figura ideale per guidare l’azienda nel futuro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Apple cambia guida: Tim Cook lascia il ruolo di CEO, arriva John Ternus Notizie correlate Apple cambia guida: John Ternus sarà il nuovo CEO, Tim Cook diventa Executive ChairmanApple ufficializza il cambio ai vertici: John Ternus guiderà l’azienda, Tim Cook passa al ruolo di Executive Chairman Apple annuncia un importante... Leggi anche: Apple, Tim Cook lascia a settembre: John Ternus nuovo ceo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Apple cambia guida: Tim Cook lascia il ruolo di Ceo a John Ternus; Tim Cook lascia la guida di Apple, John Ternus nuovo ceo; Apple, cambio al vertice: John Ternus nuovo ceo, Tim Cook diventa presidente esecutivo; Tim Cook lascia dopo 15 anni la guida di Apple, il nuovo Ad sarà John Ternus: È la persona giusta. Apple, fine dell’era Tim Cook: lascia la carica e passa il testimone a John TernusApple cambia guida dopo quindici anni: Tim Cook lascia il ruolo di CEO a John Ternus, aprendo una nuova fase tra continuità interna e sfide legate all’intelligenza artificiale. notizie.it Apple cambia guida: Tim Cook lascia il ruolo di Ceo a John TernusTim Cook annuncia il passaggio di consegne a John Ternus dal 1° settembre: ecco cosa cambia per Apple tra sfide nell’intelligenza artificiale e continuità strategica Dopo oltre un decennio alla guida ... it.euronews.com #Apple nomina John Ternus amministratore delegato, in sostituzione di Tim Cook, che diventa presidente esecutivo. Ternus é l’ingegnere a capo della divisione hardware di Apple dal 2021. Cook in 15 anni ha portato Apple da 350 miliardi a 4.000 mld di dolla - facebook.com facebook Sorpresa #Apple, cambio al vertice: dal 1° settembre Tim Cook non sarà più Ceo, prende le redini John Ternus, vp senior della divisione hardware. Cook in 15 anni ha portato Apple da 350 miliardi a 4.000 mld di dollari di market cap. Cosa attendersi dall'era T x.com