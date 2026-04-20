Tim Cook lascia dopo 15 anni la guida di Apple il nuovo Ad sarà John Ternus | È la persona giusta

Dopo quasi 15 anni alla guida di Apple, Tim Cook ha annunciato il suo addio al ruolo di amministratore delegato. La comunicazione è arrivata lunedì, direttamente dal Ceo 65enne. Al suo posto, il consiglio di amministrazione ha nominato John Ternus come nuovo amministratore delegato, definendolo come la persona adatta a prendere il suo posto. La decisione segna un cambiamento importante nella direzione della società.

Tim Cook lascia dopo quasi 15 anni la guida di Apple. Lo ha annunciato lunedì lo stesso Ceo 65enne del gruppo tecnologico di Cupertino. Al suo posto a guidare Apple arriverà dal prossimo 1° settembre John Ternus, manager 50enne che oggi ricopre la carica di vicepresidente e responsabile dell’ingegneria dell’hardware. Cook era stato nominato Ad nell’estate del 2011, prendendo il testimone dal leggendario (e discusso) fondatore di Apple Steve Jobs. Sotto la leadership di Tim Cook, complice il successo globale di iPhone, i profitti annuali di Apple sono quadruplicati arrivando a oltre 110 miliardi di dollari, il valore azionario più che decuplicato a quota 4mila miliardi di dollari.🔗 Leggi su Open.online

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