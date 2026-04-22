Apple sta affrontando una fase di cambiamenti con il nuovo piano di Ternus, che mira a contrastare la fuga dei dirigenti tecnici chiave. La strategia si concentra sulla volontà di mantenere all’interno dell’azienda i professionisti che hanno contribuito allo sviluppo e al successo del marchio. La questione riguarda principalmente la possibilità di trattenere i talenti più qualificati, mentre l’azienda si prepara a nuove sfide legate anche all’intelligenza artificiale.

Il nuovo corso di Apple sotto la guida di Ternus affronta una sfida cruciale che va ben oltre l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi: la necessità di trattenere i vertici tecnici che hanno costruito il prestigio del marchio. Tra rimescolamenti di ruoli, nuove gerarchie hardware e il rischio concreto di defezioni tra i manager storici, l’azienda si trova a gestire un passaggio generazionale delicato mentre cerca di non perdere terreno rispetto ai competitor nel campo dell’AI. La gestione dei talenti chiave tra riorganizzazioni e rischi di uscita. Il piano strategico di Ternus deve fare i conti con la mobilità dei suoi ingegneri più esperti, attratti da realtà come Meta o OpenAI che offrono pacchetti retributivi estremamente competitivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple in rivolta: il piano di Ternus per fermare la fuga dei geni

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