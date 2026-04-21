Chi è John Ternus il nuovo CEO di Apple

Da ilpost.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

John Ternus, ingegnere con oltre 25 anni di esperienza all’interno dell’azienda, è stato nominato nuovo CEO al posto di Tim Cook. Con una carriera tutta dedicata alla società, Ternus ha ricoperto ruoli chiave nello sviluppo di prodotti e tecnologie. La sua nomina è stata annunciata in un momento di cambiamenti alla guida dell’azienda, che si prepara a nuove sfide nel settore tecnologico.

L'ingegnere che prenderà il posto di Tim Cook è nell'azienda da 25 anni, e di lui si dice che non abbia un «ego smisurato» John Ternus iniziò a lavorare in Apple nel 2001, quando l’amministratore delegato era ancora Steve Jobs, l’azienda stava lavorando alla presentazione del primo iPod e la cosa più vicina a uno smartphone erano dei palmari in bianco e nero squadrati e piuttosto ingombranti. Dal 1° settembre diventerà l’ottavo CEO nella storia di Apple, e il terzo dal ritorno di Jobs nel 1997: sostituirà Tim Cook, lo storico amministratore delegato che aveva guidato l’azienda negli ultimi 15 anni. Ternus ha 51 anni, e dovrà gestire una transizione molto delicata.🔗 Leggi su Ilpost.it

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