John Ternus, ingegnere con oltre 25 anni di esperienza all’interno dell’azienda, è stato nominato nuovo CEO al posto di Tim Cook. Con una carriera tutta dedicata alla società, Ternus ha ricoperto ruoli chiave nello sviluppo di prodotti e tecnologie. La sua nomina è stata annunciata in un momento di cambiamenti alla guida dell’azienda, che si prepara a nuove sfide nel settore tecnologico.

L'ingegnere che prenderà il posto di Tim Cook è nell'azienda da 25 anni, e di lui si dice che non abbia un «ego smisurato» John Ternus iniziò a lavorare in Apple nel 2001, quando l’amministratore delegato era ancora Steve Jobs, l’azienda stava lavorando alla presentazione del primo iPod e la cosa più vicina a uno smartphone erano dei palmari in bianco e nero squadrati e piuttosto ingombranti. Dal 1° settembre diventerà l’ottavo CEO nella storia di Apple, e il terzo dal ritorno di Jobs nel 1997: sostituirà Tim Cook, lo storico amministratore delegato che aveva guidato l’azienda negli ultimi 15 anni. Ternus ha 51 anni, e dovrà gestire una transizione molto delicata.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Chi è John Ternus, il nuovo CEO di Apple

Sarà DAVVERO LUI, il nuovo CEO APPLE Ecco cosa potrebbe cambiare con JOHN TERNUS

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#Apple nomina John Ternus amministratore delegato, in sostituzione di Tim Cook, che diventa presidente esecutivo. Ternus é l’ingegnere a capo della divisione hardware di Apple dal 2021. Cook in 15 anni ha portato Apple da 350 miliardi a 4.000 mld di dolla - facebook.com facebook

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