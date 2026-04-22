appignano al voto una sfida al femminile

A pochi giorni dalle elezioni, il paese di Appignano si prepara a un voto importante. La candidata sindaca uscente, che ha una formazione da geologa, si presenta per tentare di ottenere il terzo mandato consecutivo. La sfida coinvolge candidati di diverso background, mentre la campagna elettorale si fa sempre più vivace e sentita tra i cittadini.

Si scaldano i motori ad Appignano in vista delle elezioni. Una sfida al femminile con la sindaca uscente Sara Moreschini, geologa, per il terzo mandato consecutivo. Dall’altra parte Serena Rodilossi, informatrice medico scientifico, con la lista La Lanterna. Rodilossi guida una squadra composta da Galdino Carpani, Giuseppe Falciani, Mario Sabbatini, Maurizio Maurizi, Eleonora Antolini, Emanuele Vitangeli, Andrea Montani, Valerio Tanzi, Gioele Gabrielli e Adele Ripamonti. " La Lanterna passa il testimone ai giovani – spiegano dalla lista – ragazzi che hanno compreso l’impegno di chi li ha preceduti e che hanno deciso di mettersi in gioco per superare quello che definiscono un disallineamento storico e culturale dell’amministrazione uscente".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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