A Appignano, la politica locale si prepara a un nuovo confronto elettorale con la presentazione della lista “La Lanterna”, guidata da Serena Rodilossi. La lista si schiera contro l’attuale sindaca, Sara Moreschini, annunciando ufficialmente la propria candidatura in vista delle prossime elezioni comunali. La sfida tra le due forze si configura come un momento di svolta per il governo del paese, con le urne che si avvicinano.

La sfida per il governo di Appignano si è ufficialmente accesa con la presentazione della lista La Lanterna, guidata da Serena Rodilossi, che si prepara a sfidare l’incumbent Sara Moreschini nelle prossime consultazioni elettorali del mese venturo. Il gruppo, nato dalle istanze dell’opposizione in seno al Consiglio comunale, punta su una strategia basata sul ricambio delle generazioni rispetto all’attuale amministrazione. Il programma e i volti della sfida per il rinnovo cittadino. Serena Rodilossi ha svelato la composizione del proprio team, definendo i candidati come cittadini attivi dotati di determinazione e forti valori etici. La capolista ha sottolineato l’importanza fondamentale della partecipazione collettiva per poter raggiungere l’obiettivo prefissato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appignano, sfida al potere: La Lanterna sfida la sindaca Moreschini

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