Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto oggi, alle ore 11, presso la sede di Palazzo Paolo V, nella Biblioteca comunale, un incontro aperto a tutti i Comuni del cammino regionale della via Appia, convocato dal Comune di Benevento, in qualità di Ente Capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra il Comune Capoluogo e i Comuni di Apice, Arpaia, Forchia, Montesarchio, Paolisi, Apollosa, Calvi, Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi, e soggetto attuatore dell’intervento in corso di elaborazione nell’ambito delle “Azioni strategiche per la valorizzazione turistica dei cammini della Regione Campania, della via Appia”, per...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Appia in Cammino: incontro programmatico presso Palazzo Paolo V

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