Appia in Cammino a Benevento incontro programmatico a Palazzo Paolo V

A Benevento si è tenuto un incontro a Palazzo Paolo V tra rappresentanti di vari Comuni, istituzioni e amministratori, incentrato sul progetto Appia in Cammino. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti legati allo sviluppo del progetto e alle azioni da intraprendere. La riunione ha visto partecipanti provenienti da diverse realtà amministrative della regione, con l’obiettivo di confrontarsi sulle prossime fasi.

L’iniziativa è stata riconosciuta come strategica per la valorizzazione turistica e lo sviluppo territoriale delle comunità attraversate dall’antico tracciato romano della via Appia nel territorio della Regione Campania. Comunicato Stampa Oltre seicento spettatori e doppio sold out per la commedia della compagnia “La. Comunicato Stampa Le organizzazioni di categoria chiedono interventi urgenti per sostenere imprese e occupazione minacciate. Comunicato Stampa Gli imprenditori chiedono al Parlamento di adeguarsi alle sentenze Cedu e denunciano un. Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale auspicò che si trasformasse in una rivoluzione proletaria che,.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Appia in Cammino, a Benevento incontro programmatico a Palazzo Paolo V Notizie correlate Appia in Cammino: incontro programmatico presso Palazzo Paolo VTempo di lettura: 2 minutiSi è svolto oggi, alle ore 11, presso la sede di Palazzo Paolo V, nella Biblioteca comunale, un incontro aperto a tutti i... Benevento, incidente tra auto sull’Appia: quattro feritiTempo di lettura: < 1 minutoÈ grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 17:30 sulla Statale 7 Appia, in contrada Epitaffio.