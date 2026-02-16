Sicilia imbottigliata Fillea Cgil | Il traffico che blocca il futuro

La Fillea Cgil Sicilia denuncia che il traffico intenso blocca il futuro dell’isola, causando ingorghi quotidiani e ore di attesa nelle strade. La causa principale è la scarsa pianificazione delle infrastrutture e la mancanza di investimenti adeguati, che rendono difficile muoversi in modo rapido e sicuro. Solo quest’anno, le aziende del settore edile della regione hanno segnalato un calo di ordini pari al 20%, evidenziando come le difficoltà sulla viabilità influiscano anche sull’economia locale.

Secondo il Traffic Index 2025, pubblicato a gennaio 2026, Palermo è la città più trafficata d’Italia e Catania occupa il terzo posto nazionale Code interminabili, velocità ridotte, ore perse ogni anno nel traffico. Eccolo il quadro a tinte fosche della viabilità, secondo la Fillea Cgil Sicilia, che rileva come “questa situazione, in Sicilia, assuma un significato ancora più profondo e strutturale rispetto al resto d'Italia". In una condizione che incide sulla qualità della vita, sulla salute pubblica e sulla produttività economica”. Viaggiare in auto nelle grandi città italiane è insomma diventato sempre più snervante.🔗 Leggi su Palermotoday.it Fillea Cgil Sicilia: “Rischio sismico, necessaria una legge speciale di prevenzione e messa in sicurezza sismica della Sicilia Sud-orientale” La Sicilia Sud-orientale è tra le zone più sismiche d’Europa, con un passato segnato da eventi devastanti. Costruzioni, Fillea Cgil Sicilia: "Flessione negli appalti, cresce il rischio di infiltrazioni mafiose" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sicilia imbottigliata, Fillea Cgil Sicilia: Il traffico che blocca il futuroCode interminabili, velocità ridotte, ore perse ogni anno nel traffico. Eccolo il quadro a tinte fosche della viabilità, secondo la Fillea Cgil Sicilia, che rileva come questa situazione, in Sicilia, ... blogsicilia.it Raddoppio ferroviario Dittaino–Catenanuova, Cgil e Fillea Enna: Gravi rischi per opere, lavoratori e territorioLa situazione che coinvolge il gruppo Rizzani de Eccher assume contorni sempre più paradossali e preoccupanti, soprattutto per le dirette ripercussioni sui lavori del raddoppio ferroviario Dittaino–C ... vivienna.it Teleregione Live. . ALLARME CGIL COLLEGAMENTO AEROPORTO A RISCHIO La situazione di stallo del cantiere per il collegamento ferroviario tra Olbia e l'aeroporto “Costa Smeralda S.A. Principe Karim Aga Khan IV” preoccupa la Fillea Cgil Sardegna ch - facebook.com facebook #Catania Filca Cisl - FenealUil - Fillea Cgil : "Preoccupati per il futuro dei lavoratori cantiere CT-RG lotto 3. Domani convocato tavolo tecnico congiunto per trovare soluzione o scenderemo in piazza" oggi su @lasiciliait x.com