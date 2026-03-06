Malasanità concorsi truccati e furbetti del cartellino la Procura contabile recupera 1,3 milioni di euro in un anno

La Procura contabile dell’Umbria ha recuperato 1,3 milioni di euro in un anno in seguito a indagini su malasanità, concorsi truccati e furbetti del cartellino. L’ente ha definito questa azione come una “socializzazione del danno erariale”, un termine usato dal procuratore regionale per descrivere i possibili effetti della riforma sulla responsabilità amministrativa.

Procura contabile regionale: 764 segnalazioni e 550 fascicoli aperti. Ospedali umbri sotto la lente della Procura: 62 casi. Risarciti pazienti per oltre 550mila euro. Danni all'immagine anche per un noto calciatore straniero "Socializzazione del danno erariale". È l'espressione forte, e preoccupata, scelta da Antonietta Bussi, procuratore regionale della Corte dei conti dell'Umbria, per definire i possibili effetti della recente riforma sulla responsabilità amministrativa. Bussi, nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, ha lanciato un monito chiaro: le nuove norme, pensate per contrastare... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

