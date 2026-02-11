Carnevale a Sant' Agostino

Piazza Sant'Agostino si prepara all’ultimo giorno di Carnevale. Martedì 17 febbraio, la piazza si riempirà di maschere, coriandoli e musica, con tante persone pronte a divertirsi fino all’ultimo momento.

Piazza Sant’Agostino si prepara a ospitare l’ultimo di carnevale. È in programma per martedì 17 febbraio la festa tra maschere, coriandoli, musica e voglia di divertirsi. L’appuntamento a ingresso gratuito è a partire dalle 15:30 fino alle 19:00 e sarà reso ancora più allegro grazie al trenino del carnevale aretino dell’Orciolaia. Sorrisi e selfie con i personaggi Disney: Topolino, Pluto, Paperina e Paperino sfileranno assieme alle maschere del carnevale dei Figli di Bocco. Atteso anche lo spettacolo de Gli Efelanti che intratterranno i più piccoli con laboratori e trucca bimbi. “Dopo il triplo appuntamento con il carnevale dell’Orciolaia - dichiara l’assessore Federico Scapecchi - ecco l’appuntamento del ‘martedì grasso’ in Sant’Agostino.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

