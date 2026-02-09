Eccellenza Sant’Agostino un punto che muove la classifica

La partita tra Sant’Agostino e Young Santarcangelo si è conclusa senza reti, lasciando entrambi i team a secco di gol. I giocatori in campo hanno dato il massimo, ma nessuno è riuscito a trovare la rete. La classifica ora si muove di poco, con le due squadre che si sono spartite il punto. Costantino, Anostini, Roda e gli altri hanno combattuto su ogni pallone, ma il risultato rimane invariato.

sant’agostino 0 young santarcangelo 0: Costantino, Anostini, Roda, Iazzetta, Checchi, Fedozzi, Frignani, Sarti, Nisi, Lisanti, Ascanelli. A disposizione: Scotto, Benini, Fiore, Ginesi, Di Benedetto, Bevilacqua, Vanzini. All: Biagi YOUNG SANTARCANGELO: Passini, Ciavatta, Ceccarelli, Zaghini, Vukaj, Marconi, Fuchi, Bianchi, Cecconi, Vitucci, Misuraca. A disposizione: Golinucci, Banzola, Guidi, Lombardi, Vernazzaro, Parma, Cenci, Zanni, Satalino. Allenatore: Fregnani Arbitro: Pio Consolo di Bologna Note: espulso Nisi (Sant’Agostino). Il Sant’Agostino non sfonda in casa contro il Santarcangelo. Al ‘Renato Caselli’ si è giocata la ventitreesima del campionato di eccellenza, la formazione di mister Biagi, a caccia di punti per mantenere a debita distanza la zona calda dei play out salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

