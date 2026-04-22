Aperto un nuovo pozzo sul Timavo dopo vent' anni di lavori

Dopo due decenni di lavori, è stato inaugurato un nuovo accesso al sistema ipogeo del Timavo nel territorio triestino. Il nuovo punto di entrata si chiama Abisso Luciano Filipas, in memoria di un socio della Commissione grotte locale. La realizzazione rappresenta una tappa significativa per le attività di esplorazione e studio della cavità sotterranea. L’apertura è stata comunicata attraverso una cerimonia pubblica, senza incidenti o eventi particolari.

Aperto dopo vent’anni di lavori un nuovo accesso al Timavo sotterraneo sul Carso triestino: l’Abisso Luciano Filipas, così intitolato per onorare un socio della Commissione grotte “E. Boegan” della Società Alpina delle Giulie, recentemente scomparso. Il lungo intervento è stato effettuato nella.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Autostrada A1: aperto nuovo viadotto Ribuio. Terminati in anticipo i lavori sul tratto Firenze sud-Incisa Antonelli vince il GP di Cina: primo italiano sul gradino più alto dopo vent’anniABBONATI A DAYITALIANEWS Il giovane pilota Mercedes domina la gara davanti a Russell, Hamilton terzo con Ferrari Andrea Kimi Antonelli conquista il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dopo 20 anni e 874 missioni aperto nuovo pozzo al fiume sotterraneo Timavo; Lavori in corso... a Venaria Reale; Aprile 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; Dopo 20 anni e 874 missioni aperto nuovo pozzo al fiume sotterraneo Timavo Archivi. Dopo 20 anni e 874 missioni aperto nuovo pozzo al fiume sotterraneo TimavoDopo venti anni di lavoro, 874 missioni e con il contributo di decine di grottenarbeiter lavoratori della grotta, come vengono chiamati dalla tradizione triestina, è stato aperto un nuovo accesso al ... ansa.it Pozzo di Karahora, la struttura nel Caucaso che sfida la geologiaNel 2011 lo speleologo russo Arthur Zemukov individua nel Caucaso un pozzo profondo oltre quaranta metri con pareti lisce e geometrie regolari, una struttura che i rilievi descrivono come incompatibil ... notizie.tiscali.it Il #ComuneMilano ha aperto il bando “Liber in libris - Libero fra i libri”, pubblicato dalla Direzione Demanio e Patrimonio e rivolto a chi intende aprire o rinnovare una libreria di prossimità a Milano. A disposizione ci sono 10 spazi comunali, distribuiti in tu - facebook.com facebook Brescia in Fiore, un giardino a cielo aperto colora piazza Vittoria x.com