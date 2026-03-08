Autostrada A1 | aperto nuovo viadotto Ribuio Terminati in anticipo i lavori sul tratto Firenze sud-Incisa

Alle 9.30 di questa mattina, domenica 8 marzo 2026, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Firenze sud e Incisa, è stato aperto un nuovo viadotto chiamato Ribuio. I lavori di costruzione sul tratto sono stati completati in anticipo rispetto alle previsioni. La strada resta aperta al traffico senza interruzioni e sono stati effettuati controlli di sicurezza prima dell’apertura ufficiale.

ROMA – Alle ore 9.30 di oggi, domenica 8 marzo 2026, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, è stato aperto in anticipo rispetto al cronoprogramma il tratto del nuovo tracciato in direzione Roma, dal km 311+500 al km 313+000, sul nuovo viadotto Ribuio, che ospiterà in questo modo entrambi i flussi veicolari su due corsie per senso di marcia.

