Il confine tra finzione e realtà, a volte, può diventare sorprendentemente sottile e lo sa bene Antony Starr, volto iconico di Patriota (Homelander in lingua originale) nella serie The Boys, che si è ritrovato a vivere nella vita quotidiana una delle caratteristiche più inquietanti del suo personaggio. Tutto ruota attorno a un dettaglio diventato virale: il latte, un elemento narrativo nato quasi per caso sul set e trasformato in un tormentone globale. Oggi, quell’idea continua a inseguire l’attore anche lontano dalle telecamere anche quando entra in un bar. Tutto ha origine nelle prime stagioni della serie, quando viene introdotto un lato disturbante di Patriota: il suo rapporto con il latte.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Antony Starr di The Boys entra in un bar e succede sempre la stessa cosa: “vuole del latte?”

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