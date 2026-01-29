Patriota diventa surfista | Antony Starr di The Boys guiderà la serie Netflix Breakers

Antony Starr si prepara a cambiare volto. L’attore di The Boys, noto per il ruolo di Patriota, si lancia in una nuova avventura: sarà il protagonista di una serie Netflix in cui interpreta un misterioso guru del surf. La produzione punta a un personaggio diverso, lontano dall’eroe dei supereroi, e promette sorprese agli spettatori.

L'interprete di Patriota si prepara a diventare un misterioso guru del surf nella sua prossima fatica, una serie prodotta da Netflix. L'interprete di The Boys Antony Starr ha già trovato il suo prossimo ingaggio. L'attore sarà protagonista di una serie Netflix intitolata Breakers, ideata dal creatore di Somewhere Boy e dalla casa di produzione di Baby Reindeer. Breakers segue due migliori amici che, dagli USA, partono per un viaggio zaino in spalla in Australia. Lì, incontrano una comunità di surfisti apparentemente perfetta e vengono attratti dal suo leader, una figura carismatica e misteriosa di nome Brando (Starr). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

