Antony Starr entra nel cast di Breakers, la nuova serie originale Netflix. L’attore famoso per il ruolo di Homelander in The Boys si unisce al progetto in Australia. La produzione è appena iniziata e si aspetta che la serie venga rilasciata nei prossimi mesi.

Antony Starr, noto al grande pubblico per il ruolo di Homelander in The Boys, ha firmato per il cast principale di *Breakers*, la nuova serie originale Netflix in produzione in Australia. L’attore neozelandese, già impegnato nelle riprese del progetto che si svolgono nell’Australia occidentale, interpreterà Brando, il leader carismatico e enigmatico di una comunità di surfisti che sembra vivere in armonia con la natura ma nasconde dinamiche profondamente complesse. La serie, scritta da Pete Jackson e prodotta da Clerkenwell Films, debutterà nel 2025, con le riprese in corso fino al giugno 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antony Starr, noto per The Boys, entra nel cast di Breakers, la nuova serie originale Netflix in arrivo.

