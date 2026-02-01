Antony Starr noto per The Boys entra nel cast di Breakers la nuova serie originale Netflix in arrivo
Antony Starr entra nel cast di Breakers, la nuova serie originale Netflix. L’attore famoso per il ruolo di Homelander in The Boys si unisce al progetto in Australia. La produzione è appena iniziata e si aspetta che la serie venga rilasciata nei prossimi mesi.
Antony Starr, noto al grande pubblico per il ruolo di Homelander in The Boys, ha firmato per il cast principale di *Breakers*, la nuova serie originale Netflix in produzione in Australia. L’attore neozelandese, già impegnato nelle riprese del progetto che si svolgono nell’Australia occidentale, interpreterà Brando, il leader carismatico e enigmatico di una comunità di surfisti che sembra vivere in armonia con la natura ma nasconde dinamiche profondamente complesse. La serie, scritta da Pete Jackson e prodotta da Clerkenwell Films, debutterà nel 2025, con le riprese in corso fino al giugno 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Patriota diventa surfista: Antony Starr di The Boys guiderà la serie Netflix Breakers
Antony Starr si prepara a cambiare volto.
Assassin’s Creed | Laura Marcus entra nel cast della serie Netflix
