Noemi Sales, interprete di Enza in ‘Gomorra – Le origini’, ha raccontato il suo percorso dall’esperienza al Nest di San Giovanni a Teduccio fino alla partecipazione alla serie Sky. Durante l’intervista, ha parlato delle paure affrontate, delle scelte fatte, degli errori commessi e dei sogni che la guidano nel mondo dello spettacolo. La sua storia mette in luce il percorso di un’attrice emergente.

Ci sono interviste che sembrano una sequenza di domande e risposte. E poi ci sono quelle che, piano piano, diventano una conversazione. Succede quando l’interlocutore abbassa le difese, smette di pensare alle parole giuste e comincia semplicemente a raccontarsi. Con Noemi Sales succede proprio questo. All’inizio c’è la timidezza di chi sa di dover parlare di sé. Poi, quasi senza accorgersene, il racconto si apre: arrivano i dubbi, le scelte fatte troppo presto, gli errori di quando si è giovani e si sta ancora cercando la propria strada. Arrivano anche le paure, quelle più intime, come gli attacchi di panico o il bisogno di controllare tutto per non sentirsi smarriti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Noemi Sales, l’intervista alla Enza di ‘Gomorra – Le origini’: “Se semini bene, prima o poi raccogli”

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