Come finisce Gomorra Le Origini e cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie

Dopo l’ultima puntata andata in onda su Sky, cresce l’attesa per sapere se ci sarà una seconda stagione di Gomorra Le Origini. La fine della prima stagione lascia diversi punti interrogativi e i fan si chiedono se la storia continuerà. Finora, niente conferme ufficiali, ma le voci di una possibile nuova stagione sono sempre più insistenti. Per ora, resta solo da aspettare.

Gomorra Le Origini 2 si farà? Questa domanda sorge spontanea dopo la messa in onda su Sky dell'ultima puntata. Il prequel della famosa saga tratta dall'omonimo bestseller di Saviano, stando a quanto dichiarato da Marco D'Amore, dovrebbe tornare in tv con una seconda stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Gomorra Le Origini

Dal 9 gennaio su Sky, “Gomorra - Le origini” offre un approfondimento sulla giovinezza di Pietro Savastano, diretto da Marco D’Amore.

Ultime notizie su Gomorra Le Origini

Come finisce Gomorra Le Origini e cosa sappiamo sulla seconda stagione della serieQuesta sera, venerdì 6 febbraio 2026, è andato in onda in esclusiva Sky e in streaming su Now l'ultima puntata di Gomorra Le Origini. Il finale di stagione segna la chiusura del primo capitolo del pre ... fanpage.it

Come finisce Gomorra Le Origini 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione/ Finale aperto: parla Marco D’AmoreCome finisce Gomorra Le Origini 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione! Finale aperto e le parole di Marco D'Amore ... ilsussidiario.net

Venerdì 6 febbraio, Sky e NOW trasmetteranno l’ultimo capitolo di "Gomorra – Le Origini". Non è solo la fine di una stagione, ma il momento esatto in cui un ragazzo si trasforma in un boss. Sotto la regia di Francesco Ghiaccio, i protagonisti affrontano una resa facebook