Antonello Piroso | La Rai mi ha cercato Con Mentana pace fatta sogno un programma con Cannavacciuolo e Panatta
Antonello Piroso ha annunciato di essere stato contattato dalla Rai, dopo aver concluso una collaborazione con il collega Mentana. Ha parlato di un desiderio di condurre un programma con lo chef Cannavacciuolo e l’ex tennista Panatta. A marzo ha pubblicato il suo primo libro, dedicato al padre, definendolo un flusso di coscienza simile a un percorso con l’analista.
Il giornalista e conduttore si racconta a Fanpage.it. A marzo ha pubblicato il suo primo libro dedicato al padre: “È stato un flusso di coscienza, come andare dall’analista”. Sulla tv: “Ai tempi del TgLa7 ebbi l’idea di lanciare un notiziario online, ma la redazione si oppose. Leggo il mio nome accostato a nuovi programmi. Se me lo danno, pretendo di farlo come dico io. Non esiste che mi si impongano inviti o temi da affrontare”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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