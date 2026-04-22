Antonello Piroso | La Rai mi ha cercato Con Mentana pace fatta sogno un programma con Cannavacciuolo e Panatta

Antonello Piroso ha annunciato di essere stato contattato dalla Rai, dopo aver concluso una collaborazione con il collega Mentana. Ha parlato di un desiderio di condurre un programma con lo chef Cannavacciuolo e l’ex tennista Panatta. A marzo ha pubblicato il suo primo libro, dedicato al padre, definendolo un flusso di coscienza simile a un percorso con l’analista.