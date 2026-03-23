“Nei primi due set lo spagnolo non mi è piaciuto per niente. Sembrava quasi che ci facesse un favore ad essere in campo “. Come sempre senza giri di parole, Adriano Panatta è stato durissimo ieri, 22 marzo, nei confronti di Carlos Alcaraz, uscito al terzo turno dal Masters 1000 di Miami contro Sebastian Korda, che ha vinto in tre set ma avrebbe potuto farlo anche in due, considerando che ha servito per il match nel secondo set sul 5-4. Il match si è concluso poi con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4. Alcaraz aveva già manifestato stanchezza “mentale” a Indian Wells, quando dichiarò che giocare “contro Federer” è stancante e frustrante per lui. Ieri un’altra prestazione sottotono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sembrava ci facesse un favore a essere in campo. Mi ha ricordato Leao”: Panatta durissimo con Alcaraz

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